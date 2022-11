PT Usha बनने वाली हैं IOA की पहली महिला अध्यक्ष, 10 दिसंबर को होगा चुनाव

नरिंदर बत्रा के कार्यभार छोड़ने के बाद से IOA का चुनाव नहीं हुआ है और तब से अनील खन्ना और आदिली समरीवाला इस कार्यभार को संभाल रहे हैं.

pt usha files indian olympic association president nomination first women to become IOA President