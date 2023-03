PSL 2023: रावलपिंडी में रॉवमेन पॉवेल मचाया तूफान, कराची किंग्स के खिलाफ जड़े 4 छक्के, 6 चौके

Complete 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 by @Ravipowell26 🫡



And a 29-ball 50 for the superstar 👏🏽 #SabSitarayHumaray l #HBLPSL8 l #PZvKK pic.twitter.com/VY6Omz8dBP