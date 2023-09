सीधी गेंद पर भी बोल्ड मार सकते हैं राशिद खान, देखें कैसे उन्होंने जेसन रॉय के होश के साथ उड़ाए उनके स्टंप

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के 10वें मुकाबले में शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) और सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) की टीमें आमने सामने हुईं. इस मुकाबले में लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars) ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators) को 63 रन से हरा कर शानदार जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए लाहौर कलंदर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 198 रन बनाए. 199 रन के जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन ही बना सकी. लाहौर कलंदर्स की ओर से कप्तान शाहीन अफरीदी और डविड विजे ने शानदार गेंदबाजी की और टीम के लिए 3-3 विकेट चटकाए लेकिन राशिद खान (Rashid Khan) सबसे किफायती गेंदबाज रहे.

KL Rahul को कब का किया जा चुका होता टेस्ट से बाहर, फिर भी क्यों हैं टीम में, पढें स्पेशल रिपोर्ट

राशिद खान ने इस मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया. इस दौरान उन्होंने जैसन रॉय को क्लीन बोल्ड किया. जैशन रॉय शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 30 गेंदों में 5 छक्के जड़ चुके थे. ऐसा लग रहा था कि वह अगल 15 ओवर तक टिक गए तो मैच खत्म कर देंगे लेकिन राशिद ने शानदान गेंदबाजी ने उनका काम तमाम कर दिया. राशिद खान ने तेज फ्लिपर डाली जिसे रॉय समझ नहीं सकते और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए.

.@rashidkhan_19 puts an end to the ROYal rumble! #SabSitarayHumaray l #QGvLQ l #HBLPSL8 pic.twitter.com/m6xEo7N1DO