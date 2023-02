PSL 2023: ऐसा आखिरी ओवर देख बढ़ जाएगी सांसें, देखें कैसे पाकिस्तान के 'मलिंगा' ने जिताया मैच, खुशी से झूम उठे शाहीन अफरीदी 

Multan Sultans vs Lahore Qalandars scorecard

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2023) का पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स बनाम मुल्तान सुल्तान के बीच खेला गया था. इस मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने 1 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है. आखिरी गेंद तक चले सांसें थामने वाले मुकाबले में 20वां ओवर जमान खान डालने के लिए उतरे थे. जमान से सामने 15 रन बचाने की चुनौती थी और उसे वह आखिरी गेंद पर बचाने में कामयबा रहे.

लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का स्कोर खड़ा किया था. फखर जमान ने सबसे ज्यादा 42 गेंदों में 66 रन बनाए. जवाब में मुल्तान की टीम ने भी बेहतरीन खेल दिखाया और ऐसा लग रहा था कि मैच बचा ले जाएगी.

हालांकि सांसें रोकने वाले इस मैच में जमान खान ने अपनी टीम के लिए यादगार आखिरी ओवर डाला. लाहौर कलंदर्स ने 1 रन की जीत के साथ लीग की शुरुआत जीत के साथ की है.

मोहम्मद रिजवान ने भी लगाया अर्धशतक

बैटिंग फ्रेंडली पिच पर फैंस को जमकर चौके-छक्के देखने के लिए मिले. फखर जमान ने अपनी पारी में 3 चौके और 5 छक्के लगाए हैं. मुल्तान के लिए सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए. उन्होंने 50 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली और 8 चौके और एक छक्का लगाया. हालांकि उनकी यह पारी काम नहीं आ सकी और हार से संतोष करना पड़ा है. गेंदबाजी की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी सबसे किफायती रहे. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और 1 विकेट भी लिया.

