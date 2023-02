PSL 2023 का सबसे बड़ा घमासान, मोहम्मद रिजवान से टकराएंगे बाबर आजम, जानें भारत में कहां देखें लाइव मैच

Pakistan Super League 2023 के मुकाबले को भारत में टीवी चैनल के अलावा ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा जा सकता है.

psl 2023 live streaming in india peshawar zalmi vs multan sultans babar azam vs mohammad rizwan