PSL 2023: मुल्तान में आई David Miller की आंधी, पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर की कुटाई

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के 7वें मुकाबले में डेविड मिलर (David Miller) की आंधी पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देखी. उन्होंने इस्लामाबाद युनाइटेड (Islamabad United) के खिलाफ सिर्फ 23 गेंदों में अपनी फिफ्टी जड़ दी. जिसकी बदौलत मुल्तान सुल्तान की टीम 190 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही. इस दौरान मिलर ने अपनी पारी में 3 चौके औक 4 छक्के लगाए. मिलर ने पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) के एक ही ओर में 24 रन ठोक दिए. मुल्तान सुल्तान (Multan Sultans) की टीम 13 ओवर तक 100 रन भी नहीं बना सकी थी लेकिन मिलर की तूफानी पारी की बदौलत वह 190 तक पहुंचने में सफल रही.

इस्लामाबाद युनाइटेड ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया. शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने पारी की शुरुआत की. रुम्मन रईस ने पहले ही ओवर में शान मसूद को पवेलियन भेज दिया. राइली रूसो और रिजवान ने मुल्तान को 90 के पार पहुंचाया. 13वें ओवर में रिजवान आउट हुए और टीम 100 भी नहीं पार कर पाई थी. इसके बाद मिलर की आंधी आई और गेंदबाजों की उन्होंने जमकर कुटाई की. मिलर 24 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के जड़े.

