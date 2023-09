PSL 2023: बल्ला लेकर हसन अली के पीछे भागे बाबर आजम, क्रीज छोड़कर भागा गेंदबाज, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) में गुरुवार को पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi) और इस्लामाबाद युनाइटेड (Islamabad United) के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी वाली पेशावर जाल्मी को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले के दौरान बाबर आजम और तेज गेंदबाज हसन हली (Hassan Ali) के बीच मजेदार बंटर देखने को मिला. ये घटना तब देखने को मिली जब पेशावर जाल्मी बल्लेबाजी कर रही थी और बाबर आजम क्रीज पर थे.

Some banter between Babar Azam and Hassan Ali#PZvsIUpic.twitter.com/tDsxIhcrCl