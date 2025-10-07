Add DNA as a Preferred Source
आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO

Prithvi Shaw-Musheer Khan fight Video: पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. शॉ लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 07, 2025, 10:48 PM IST

Prithvi Shaw and Musheer Khan Fight: मुंबई और महाराष्ट्र के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अभ्यास मैच के दौरान एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला. जिसने क्रिकेट फैंन्स को भी हैरत में डाल दिया. महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए धाकड़ बल्लेबाजी पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने शानदार शतक लगाया, लेकिन जब वो आउट हुए तो गुस्से में अपना आपा खो बैठे और विरोधी टीम के खिलाड़ी के पीछे बल्ला लेकर दौड़ पड़े. अन्य खिलाड़ियों और अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा.

मुंबई के लिए खेलने वाले पृथ्वी शॉ इस बार महाराष्ट्र टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी 2025-26 खेल रहे हैं. अभ्यास मैच के दौरान शॉ ने 219 गेंदों पर 181 रन की दमदार पारी खेली. लेकिन डबर सेंचुरी से चूकने पर वह तिलमिला गए. 

दरअसल, 181 रन बनाने के बाद डबल सेंचुरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन सरफराज खान के भाई मुशीर खान की गेंद पर वह कैच आउट हो गए. इससे पृथ्वी शॉ इतने गुस्से में आ गए कि वह मुशीर से बहसबाजी करने लगे. जब मुशीर ने उसको जवाब दिया तो बल्ला लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े.

हालात ऐसे पैदा हो गए कि खिलाड़ियों और अंपायर को बीच-बचाव करने आना पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अंपायर भी उनको समझा रहे हैं. लेकिन शॉ गुस्से में मुशीर को गुस्से में कुछ कहे ही जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
पृथ्वी शॉ और मुशीर खान के बीच झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि पृथ्वी शॉ लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह भारतीय टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं. इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. वह रिकॉर्ड के जरिए शानदार वापसी करना चाहते हैं.

हालांकि, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है. ग्राउंड के बाहर भी वह लोगों से भिड़ते रहे हैं. कुछ साल पहले एक यूट्यूबर से उनका विवाद हो गया था. शॉ बीच सड़क पर यूट्यूबर के साथ हाथापाई करते नजर आए थे. इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी हुई थी.

