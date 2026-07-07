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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो का समर्थन, बोले- ये एथलीट सम्मान और गर्व लाते हैं

Portugal PM Luís Montenegro: टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अपनी देश की टीम का पूरा साथ दिया है. उन्होंने कहा है कि ये एथलीट देश के लिए सम्माल और गर्व लाते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 04:23 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के पीएम लुइस मोंटेनेग्रो का समर्थन, बोले- ये एथलीट सम्मान और गर्व लाते हैं

PM Luís Montenegro (PHOTO ESPN)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे स्पेन ने 1-0 से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही पुर्तगाल का फीफा वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया है. टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अपनी देश की टीम का पूरा साथ दिया है. उन्होंने कहा है कि ये एथलीट देश के लिए सम्माल और गर्व लाते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पीएम ने दिया पुर्तगाल की टीम का साथ

पीएम लुइस मोंटेनेग्रो ने वर्ल्ड कप में टीम के कैंपेन पर गर्व जताया है और भविष्य में उनके लिए समर्थन मांगा है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर टीम का सपोर्ट किया, जिसने आखिरी समय में जीतने वाले मेरिनो से हारने से पहले बहादुरी से लड़ाई लड़ी. मोंटेनेग्रो ने एक्स पर लिखा, "ये एथलीट पुर्तगाल के लिए सम्मान और गर्व लाते हैं. हमने आखिर तक लड़ाई लड़ी और अब हम भविष्य का सामना जोश और आत्मविश्वास के साथ करेंगे. हम क्विनास (पुर्तगाली झंडे पर पांच शील्ड) को और भी चमकदार बनाने जा रहे हैं." 

कोच ने अपने पद से दिया इस्तीफा

राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल की हार के बाद टीम के दिग्गज और फुटबॉल इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किए जाने वाले रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया है. पुर्तगाल के विश्व कप से बाहर होने के बाद टीम के हेड कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही रोनाल्डो ने भी कहा है कि विश्व कप का उनका ये आखिरी मैच था. हालांकि, आधिकारिक रूप से उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है.

रोनाल्डो के लिए क्या बोले कोच?

टीम के हेड कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो को एक बेहतरीन कप्तान बताया. उन्होंने कहा कि साढ़े तीन साल के साथ में कभी भी रोनाल्डो की टीम के लिए प्रतिबद्धता कम नहीं हुई. उन्होंने कहा, "क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बहुत कम हैं. उनका सपना वर्ल्ड कप जीतना था. उन्होंने उस सपने के लिए सब कुछ दे दिया. वो एक फुटबॉलर, एक कप्तान और एक इंसान के तौर एक मिसाल रहे हैं."

FIFA 2026

क्या बोले रोनाल्डो?

मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा, "वर्ल्ड कप को इस तरह छोड़ना दुखद है. मैंने अपना श्रेष्ठ दिया और मैं साफ मन से जा रहा हूं. एक फुटबॉल खिलाड़ी की जिंदगी ऐसी ही होती है. कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं और हमें आगे बढ़ते रहना होता है. सच तो ये है कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था."

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