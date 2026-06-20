'सिर्फ एक खिलाड़ी की आलोचना नहीं होनी...' रूबेन डायस ने रोनाल्डो को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Ruben Dias on Cristiano Ronaldo: रोनाल्डो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है. वहीं इस बीच उनकी साधी खिलाड़ी ने एक बड़ा बयान दे दिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल की शुरुआत काफी निराशजनक रही थी. क्योंकि डीआर कांगो ने पुर्तगाल के खिलाफ 1-1 से मुकाबला ड्रॉ करवा लिया था. इस मैच में रोनाल्डो कोई भी गोल नहीं दाग पाए थे और उन्हें कई बार अहम मौके भी गंवा दिया था. उसके बाद से रोनाल्डो को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा रहा है. वहीं इस बीच उनकी साधी खिलाड़ी ने एक बड़ा बयान दे दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

रोनाल्डो को लेकर क्या डायस?

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रूबेन डायस ने रोनाल्डो को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टीम अभी भी 41 वर्षीय स्टार खिलाड़ी पर पूरा भरोसा करती है, जो अपने करियर का छठा वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेशक मीडिया के उस प्रेशर से निपटने के आदी हैं, जिसका हम आमतौर पर क्लब, राष्ट्रीय टीम, विश्व टूर्नामेंट और यूरोपीय प्रतियोगिता में सामना करते हैं. इस तरह की प्रतियोगिता में ये कभी भी परफेक्ट नहीं होगा."

डिफेंडर ने आगे कहा, आलोचना केवल एक खिलाड़ी की नहीं होती. क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान जाता है, लेकिन पूरी टीम इसकी जिम्मेदार होती है. इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि टीम के साथ ऐसा पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा.

हम फालतू की आलोचनाओं को दूर रखते हैं- डायस

डायस ने कहा, "आलोचना हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती. ये खेल का हिस्सा है और बाहर का शोर भर है. जब किसी टीम का मैच अच्छा नहीं जाता, तो ऐसी बातें हमेशा होती हैं. हम खुद को फालतू की आलोचना से दूर रख रहे हैं." पुर्तगाल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने अगले मुकाबले में 23 जून को उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा.

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