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'उनके जैसा खिलाड़ी बेंच पर...' डीआर कांगो के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद भी कोच ने रोनाल्डो का किया बचाव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'उनके जैसा खिलाड़ी बेंच पर...' डीआर कांगो के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद भी कोच ने रोनाल्डो का किया बचाव

Portugal Coach on Ronaldo: डीआर कांगो के सामने रोनाल्डो एक भी गोल नहीं दाग पाए, जिसके बाद उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो का बचाव किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 18, 2026, 05:08 PM IST

'उनके जैसा खिलाड़ी बेंच पर...' डीआर कांगो के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद भी कोच ने रोनाल्डो का किया बचाव

Ronaldo (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बीती रात यानी 17 जून 2026 को पुर्तगाल और डीआर कांगो के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में फैंस उम्मीद कर रहे थे कि पुर्तगाल की ओर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो दमदार प्रदर्शन से अपनी टीम को आसानी से जीत दिला देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मैच में रोनाल्डो एक भी गोल नहीं दाग पाए, जिसके बाद उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो का बचाव किया है. कोच का मानना है कि रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी बेंच पर कैसे बैठ सकता है.

कोच ने रोनाल्डो को किया बचाव

पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिनेज ने रोनाल्डो के खराब प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा, "जब आपको गोल की जरूरत हो, तो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठाने का कोई मतलब नहीं है. रोनाल्डो डिफेंडर्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बाकी खिलाड़ियों को गोल करने के लिए जरूरी जगह मिल पाती है." बता दें कि पुर्तगाल अब अगले मुकाबले में मंगलवार को उज्बेकिस्तान से भिड़ेगा.

can vs qat

ड्रॉ के बाद क्या बोले रोनाल्डो?

डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो ने स्पोर्ट टीवी से बात करते हुए कहा, "कुछ भी कमी नहीं थी, फुटबॉल ऐसा ही है. हम जीत भी सकते थे." हालांकि, रोनाल्डो का मानना है कि टीम के प्रदर्शन में कोई कमी थी और खेल में ये होता रहता है. रोनाल्डो ने अपने छठे वर्ल्ड कप के पहले मैच मं एक भी गोल नहीं किया. इतिहास में ऐसा दूसरी बार है, जब रोनाल्डो वर्ल्ड कप मैच में 90 मिवट तक टारगेट पर कोई शॉट नहीं लगा पाए हैं. 

दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने करियर का 23वां वर्ल्ड कप मुकाबला खेल लिया है और साथ ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर भी पहुंच गए हैं. वर्ल्ड कप और यूरो कप मिलाकर पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो ने 10 बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिए हैं. 

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