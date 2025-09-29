एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

India vs Pakistan: एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. जीत के बाद नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बधाई दी और इसे देश का गौरवशाली क्षण बताया.

India vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. इस रोमांचक जीत ने पूरे देश को जश्न के माहौल में डुबो दिया. हर तरफ खुशी और गर्व का माहौल है. सोशल मीडिया पर नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक ने भारतीय टीम को बधाई दी और खिलाड़ियों की मेहनत व जज़्बे की सराहना की. आइए जानते हैं, भारत की इस बड़ी जीत पर किसने क्या कहा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और अपने दमदार प्रदर्शन से खेल पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा. उन्होंने कामना की कि भारतीय टीम इसी तरह आने वाले मैचों में भी सफलता हासिल करे.

My heartiest congratulations to Team India for winning the Asia Cup cricket tournament. The team did not lose any match in the tournament, marking its dominance in the game. I wish Team India sustained glory in the future. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम की जीत पर खास अंदाज़ में बधाई दी. उन्होंने लिखा—"खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है- भारत की जीत. हमारे क्रिकेटर्स को हार्दिक शुभकामनाएं." उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. September 28, 2025

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मैदान कोई भी हो, विजय भारत की ही होगी. भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई." वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस जीत को हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया.

'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...



भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!



जय हिंद 🇮🇳 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने टीम वर्क और खिलाड़ियों के जज़्बे की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए गौरवशाली क्षण है.

Heartiest congratulations to Team India on their emphatic victory over Pakistan and for lifting the Asia Cup! Your determination, teamwork and spirit have made the nation proud. A glorious moment for Indian cricket! 🇮🇳#TeamIndia #AsiaCupFinal #indvspak2025 pic.twitter.com/8Y8LmjrG9q — N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 28, 2025

फिल्मी सितारे भी इस जश्न में शामिल

सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि फिल्मी सितारे भी इस जश्न में शामिल हुए. अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा कर "भारत माता की जय" के नारे लगाए और कहा कि यह जीत दिल खुश कर देने वाली है.

अभिनेता ममूटी ने टीम इंडिया को ‘अजेय चैंपियन’ बताया.

Team India didn't just win the Asia Cup, they owned it. Champions without a single defeat. Absolutely magnificent! 💙🏆#INDvsPAK #AsiaCupFinal pic.twitter.com/1zJqDqZaOo — Mammootty (@mammukka) September 28, 2025

वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने अंदाज़ में पोस्ट करते हुए लिखा—"जीत गए !! जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा।"

T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

बोलती बंद !!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

