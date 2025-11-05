वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पीएम मोदी से पूछा कि वे हमेशा प्रेजेंट में कैसे रहते हैं. इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला वर्ल्ड कप की चैंपियंस की मेजबानी की. पीएम मोदी ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और टूर्नामेंट में लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग के बाद उनकी शानदार वापसी की तारीफ की. इस दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 8 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को याद किया.

हरमनप्रीत कौर ने कहा कि 2017 में वे पहली बार प्रधानमंत्री से मिली थीं. अब वो ट्रॉफी के साथ उनसे मिली हैं. आगे भी वह पीएम से मिलना चाहेंगी. वहीं, वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें मोटिवेट किया है और वे उन सभी के लिए प्रेरणा हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी फील्ड में अच्छा कर रही हैं और इसके पीछे की वहज प्रधानमंत्री मोदी हैं.

दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह पीएम मोदी से मिलने का इंतजार कर रही थीं. उन्होंने 2017 की मुलाकात को याद किया और बताया कि तब पीएम मोदी ने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने को कहा था और फिर वे अपना सपना पूरा कर पाएंगी. मुलाकात के बाद दीप्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा. उनकी बांह पर भगवान हनुमानजी का टैटू है. इस पर शर्मा ने कहा कि इससे उन्हें ताकत मिलती है.

हरमनप्रीत ने पीएम मोदी से पूछा कि वे हमेशा प्रेजेंट में कैसे रहते हैं. इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के मशहूर कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

बॉल को जेब में रखने को बताया लकी

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फाइनल मैच के बाद हरमनप्रीत ने बॉल को कैसे अपनी जेब में रख लिया था. उन्होंने कहा कि वह लकी थीं कि बॉल उनके पास आई और उन्होंने उसे रख लिया. इसके बाद, उन्होंने अमनजोत कौर के मशहूर कैच के बारे में बात की, जो उन्होंने कई बार चूकने के बाद पकड़ा था.

उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चूक है जिसे वह देखना पसंद करती हैं. पीएम मोदी ने कहा कि कैच करते समय आपको बॉल देखनी चाहिए, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी देखनी चाहिए.

पीएम मोदी ने महिला वर्ल्ड कप चैंपियंस से पूरे देश में, खासकर लड़कियों के बीच, फिट इंडिया का मैसेज आगे बढ़ाने को कहा. उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर बात की और फिट रहने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उनसे अपने स्कूलों में जाकर वहां के युवा स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने को भी कहा.

