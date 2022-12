Pele Death: नहीं रहे पेले, अस्पताल में लंबे संघर्ष के बाद 82 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Pele passes away at the age of 82: पेले ने ब्राजील को तीन बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया. अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने कुल 77 गोल दागे.

Brazilian footballer pele died at the age of 82