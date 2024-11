आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान करने वाला है. लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से साफ मना कर दिया था. इसी वजह से आईसीसी ने शुक्रवार 29 नवंबर को बोर्ड मीटिंग रखी थी. हालांकि मीटिंग किसी कारण पूरी नहीं हो सकी थी और उसे आगे बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब खबर आ रही है कि पीसीबी ने हाईब्रिड मॉडल के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए हांं कर दी है. लेकिन पीसीबी ने इसके लिए एक बड़ी शर्त भी रखी है.

भारत के आगे पाकिस्तान ने टेके घुटने

पीसीबी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाईब्रिड मॉडल का ऑफर स्वीकार कर लिया है. वहीं अब टूर्नामेंट में भारत के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे. ये टूर्नामेंट अगले साल 2025 फरवरी में होना है और अभी इसके शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है.

Pakistan Cricket Board willing to accept a Hybrid Model for next year’s Champions Trophy and play India in Dubai if ICC implements the same policy for all its events going till 2031: PCB source to PTI. pic.twitter.com/CQ77vC0nZv