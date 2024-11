आईसीसी चैंपियंस ट्रॉपी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होना है, जिसके लिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा करने से साफ मना कर दिया है. ऐसी रिपोर्ट्स है कि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से साफ इंकार कर दिया है, जिसके बाद ये टूर्नामेंट हाईब्रिड मॉडल के तहत खेला जा सकता है. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन खान ने बीसीसीआई से एक मांग कर दी है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान हाईब्रिड मॉडल के लिए मान गई है और भारतीय टीम के सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे. लेकिन आईसीसी ने इस बारे में कोई आधिकारी पुष्टि नहीं की है. हालांकि अब पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने एक बयान दिया है, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया है. मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई ने एक मांग की है.

PCB Chairman Mohsin Naqvi's media talk at Gaddafi Stadium as he inspected the venue's upgradation pic.twitter.com/TyO64WLAyX