पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले एक बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, हाल ही में बाबर आजम ने वनडे और टी20 इंटरनेशनल से कप्तानी के पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है और पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 के लिए टीम का ऐलान भी कर दिया है. लेकिन कप्तान की घोषणा नहीं की थी. वहीं अब पीसीबी ने पाकिस्तान की टीम के कप्तान का भी ऐलान कर दिया है और अब बाबर आजम को दोस्त को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के नए कप्तान का ऐलान किया है. इस दौरान उन्होंने कहा, हमने मेंटर्स से बातचीत की थी. कोचिंग स्टाफ और टीम से बात करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट के अगले कप्तान होंगे. सभी लोगों ने रिजवान पर भरोसा जताया है. वहीं सलमान आगा उपकप्तान होंगे.

बाबर के दोस्त को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बाबर आजम के करीबी दोस्त मोहम्मद रिजवान है और अब वो पाकिस्तान टीम की कमान संभालने वाले हैं. इसके अलावा सलमान आगा भी बाबर के दोस्त है, जो टीम के उपकप्तान के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे. रिजवान और सलमान को पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया का है, जो एक चुनौतीपूर्ण होगा. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना आसान नहीं होगा.

