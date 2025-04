PBKS vs CSK: 8 मार्च के मुल्लांपुर स्टेडियम में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच धुंआधार आईपीएल मुकाबला खेला गया. इस मुकाबलें में वो सब कुछ देखने को मिला जो अभी तक के मैचों में नजर नहीं आया. इस मुकाबलें में चैन्नई की टीम जो कि लगातार तीन मैच हार चुकी थी वह पंजाब किंग्स को हराकर जीत की राह देख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा.

चेन्नई के हारते ही फैंस का टूटा गुस्सा

इस मुकाबलें को पंजाब ने 18 रनों से अपने नाम कर लिया है. पंजाब के मैच जीतते ही सोशल मीडिया पर मानों कमेंट्स की बाढ़ आ गई. चेन्नई सुपर किंग्स और माही के फैंस का अब आत्मविश्वास डिगने लगा है और वह अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जमकर निकाल रहे है. चेन्नई के मैच हारते ही फैंस की कई तरह की प्रक्रियाएँ सामने आने लगी है. कई फैंस तो महेंद्र सिंह धोनी को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं. आइए जानते है फैंस ने क्या कुछ कहा-

Dhobi Today :



• Saved by Umpire's Call

• 02 catches were dropped

•Got 5–7 full tosses



Still dhoni choked again. Most overrated Finisher of all time #PBKSvsCSK pic.twitter.com/4g0MvgoaYS