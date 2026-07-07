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'एम्बाप्पे माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई होगी...' पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरिला का बड़ा बयान; जानें क्या है पूरा मामला

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'एम्बाप्पे माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई होगी...' पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरिला का बड़ा बयान; जानें क्या है पूरा मामला

Celeste Amarilla on Kylian Mbappe: सीनेटर सेलेस्टे ने एम्बाप्पे को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनसे माफी मांगने को रहा और साथ ही कहा है कि वो माफी नहीं मांगी, तो कानूनी कार्रवाई करेंगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 07, 2026, 05:15 PM IST

'एम्बाप्पे माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई होगी...' पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरिला का बड़ा बयान; जानें क्या है पूरा मामला

Celeste Amarilla on Kylian Mbappe (PHOTO ESPN)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस और पैराग्वे के बीच मैच खेला गया था, जिसमें फ्रांस ने जीत हासिल की थी. हालांकि, अपने देश की हार के बाद पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरिला ने एक्स पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद फ्रांस के दिग्गज खिलाड़ी किलियन एम्बाप्पे ने उन्हें घटिया महिला बोल दिया था. वहीं अब सीनेटर सेलेस्टे ने एम्बाप्पे को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनसे माफी मांगने को रहा और साथ ही कहा है कि वो माफी नहीं मांगी, तो कानूनी कार्रवाई करेंगी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.  

सीनेटर सेलेस्टे ने एम्बाप्पे को लेकर दिया बड़ा बयान

दरअसल, पैराग्वे की सीनेटर सेलेस्टे अमरिला ने किलियन एम्बाप्पे को एक पत्र लिखते हुए उनसे उनकी विवादित टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है. अमरिला ने एम्बाप्पे द्वारा माफी न मांगने की स्थिति में उनके खिलाफ 'जेंडर-आधारित हिंसा' के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है. पैराग्वे की लिबरल रेडिकल पार्टी से सीनेटर सेलेस्टे ने फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी 16 में फ्रांस से अपने देश की हार के बाद एक्स पर टिप्पणी की थी. इसके जवाब में एम्बाप्पे ने कहा, "आप एक घटिया महिला हैं और अपने पद के लायक नहीं हैं. आप पैराग्वे का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, वो देश जिसने पूरी प्रतियोगिता में जोश और सम्मान दिखाया है."

सीनेटर सेलेस्टे ने पत्र में क्या लिखा?

सीनेटर सेलेस्टे अपने पत्र में लिखा, "मेरे पोस्ट उस समय के गुस्से में लिखे गए थे, जब मेरा खून खौल रहा था, एक मिली-जुली विरासत का खून, स्वदेशी और स्पेनिश वंश का एक सुंदर मिश्रण जो मेरी रगों में दौड़ता है. मैंने उन्हें तब लिखा जब आप उन असाधारण पैराग्वे के खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे, जो आखिरी सीटी बजने तक बराबरी से लड़े थे. हालांकि, मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने आपको उन्हीं गालियों के साथ जवाब दिया, जो मुझे भी मिलती हैं. मुझे एहसास हुआ कि मैं वही बर्ताव दोहरा रही थी, जिससे मुझे नफरत है, इसलिए मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया. मैं समझती हूं कि मेरी बातों से आपको बुरा लगा, क्योंकि बेइज्ज़ती से दुख होता है."

FIFA 2026

अमरिला ने पत्र में आगे एम्बाप्पे के जवाब पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने उन्हें 'एक घटिया औरत, उस ऑफिस के लायक नहीं' कहा, जिस पर वो हैं. उन्होंने तुरंत बयान वापस लेने की मांग की और एक औरत और राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर अपनी इज्जत पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी.

अमरिला ने एम्बाप्पे को दी धमकी!

उन्होंने आगे कहा, "अब मैं मांग करती हूं कि आप भी अपने बयान वापस लें और मुझसे माफी मांगें. मैं आपकी हिंसा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी. आप मुझे नहीं जानते. आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं और आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैं एक घटिया औरत हूं, उस ऑफिस के लायक नहीं, जिस पर मैं हूं. मैं पैराग्वे राष्ट्र की एक सीनेटर हूं, जिसे लोगों ने चुना है. उससे पहले मैं एक नेशनल डिप्टी थी, जिसे भी लोगों ने चुना था. हजारों पैराग्वे के पुरुषों और महिलाओं ने मुझे वोट दिया और वो मुझे अपनी आवाज मानते हैं. आप कौन होते हो, मुझे नाकाबिल या घटिया कहने वाले, जब तुम मुझे जानते भी नहीं? यह तो खुलेआम जेंडर आधारित हिंसा है."

उन्होंने लिखा, "ये एक ऐसी महिला के खिलाफ राजनीतिक हिंसा है जिसने अपने लोगों के प्रजातांत्रिक वोट से अपनी जगह बनाई है. तुम मेरी बेइज्जती करते हो, क्योंकि मैं एक महिला हूं. तुम एक महिला और एक राजनीति प्रतिनिधि के तौर पर मेरी इज्जत पर हमला करते हो. अपने बयान वापस लो, अपनी फ्रेंच नागरिकता का सम्मान करो और माफी मांगो. नहीं तो, मैं जेंडर पर आधारित हिंसा के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती हूं."

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