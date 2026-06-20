FIFA वर्ल्ड कप 2026 में मटियास गैलार्जा ने रचा इतिहास, 64 सेकंड में गोल कर अपने नाम की खास उपलब्धि

Matias Galarza Records: राग्वे फुटबॉल टीम के मिडफील्डर मटियास गैलार्जा ने शनिवार 19 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

पैराग्वे फुटबॉल टीम के मिडफील्डर मटियास गैलार्जा ने शनिवार 19 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में तुर्किये के खिलाफ टीम के ग्रुप स्टेज मैच के सिर्फ 64 सेकंड में शानदार गोल किया. गैलार्जा का ये गोल टूर्नामेंट का अब तक का सबसे तेज गोल है.

24 साल के गैलार्जा पैराग्वे के पहले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे. हालांकि, तुर्किये के खिलाफ उन्हें शुरुआती इलेवन में शामिल किया गया. गैलार्जा ने हाथ आए इस मौके को भुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की और महज 64 सेकंड में ही गोल दागते हुए पैराग्वे को मैच में 1-0 से आगे कर दिया. गैलार्जा ने बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाया, जो सीधा गोल पोस्ट में जा पहुंचा.

तोड़ा सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड

इससे पहले मोरक्को के इस्माइल साइबारी ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 70 सेकंड में गोल करके रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन गैलार्जा ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए छह सेकंड पहले ही गोल करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हालांकि, दो मिनट बाद ही उन्हें एक फाउल के बाद रेफरी ने येलो कार्ड थमाया.

पहला मुकाहला हारी थी पैराग्वे

पैराग्वे को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. नॉकआउट स्टेज में पहुंचने के लिहाज से ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है. तुर्किये को अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. तुर्किये के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में गैलार्जा द्वारा किए गए शुरुआत गोल की बदौलत पैराग्वे ने दमदार आगाज किया.

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