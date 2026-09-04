पैंट की तरह अपनी योजना रोज बदलते हैं पाकिस्तानी...क्रिकेट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी ने किए कई खुलासे

पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से अपने खराब प्रदर्शन की वजह से चर्चा में है. पीसीबी ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम के 0-2 से हारने के बाद सात खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के दो सदस्यों को घर भेज दिया है.

पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को 194 रन से मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दौरे के बीच में ही बड़ा कदम उठाते हुए 7 खिलाड़ियों को टीम से हटा दिया. सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि, कोचिंग स्टाफ के सदस्यों को भी बदला गया है. पीसीबी के इस फैसले पर न सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बल्कि पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी भड़के हैं. गिलेस्पी ने PCB के चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद की आलोचना करते हुए पाकिस्तान में क्रिकेट के हालात पर भी कई खुलासे किए हैं.

8 महीने कोच रहे थे गिलेस्पी

जेसन गिलेस्पी ने 2024 में आठ महीने तक पाकिस्तान को कोचिंग दी थी. इस दौरान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज़ में जीत भी दिलाई थी. गिलेस्पी ने अब कहा है कि मौजूदा हालात को देखना दुखद है. गिलेस्पी ने 'द ऑस्ट्रेलियन' अखबार से कहा कि मुझे खिलाड़ियों के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि यही उनकी रोजी-रोटी है.

गिलेस्पी ने कहा, "बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि खिलाड़ी डरकर खेल रहे हैं. सलमान अली आगा इंग्लैंड के खिलाफ़ पहले टेस्ट में टीम की कप्तानी करते हैं, फिर दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं और तीसरे टेस्ट से पहले ही घर लौटने वाले प्लेन में बैठ जाते हैं. यह सब कैसे होता है?"

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के सिलेक्शन फैसलों में निरंतरता की कमी के लिए आकिब जावेद को जिम्मेदार ठहराया. गिलेस्पी ने कहा कि बिल्कुल साफ है कि उनके पास कोई सिलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं है, खासकर आकिब जावेद के रहते. गिलेस्पी ने कहा कि आकिब जावेद अपना मन वैसे ही बदलते हैं जैसे अपनी पैंट बदलते हैं.

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट की बुरी हालत के लिए चीफ सिलेक्टर ने गिलेस्पी और पाकिस्तान के पूर्व व्हाइट-बॉल कोच गैरी कर्स्टन को ज़िम्मेदार ठहराया था. इसका जवाब देते हुए गिलेस्पी ने कहा कि आकिब पिछले दो साल से सिलेक्टरों के चेयरमैन हैं. हम तो वहां थे ही नहीं. फिर भी वे दावा करते हैं कि यह हमारी गलती है. सका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जावेद को आईने में खुद को देखना चाहिए.

पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी भी फैसले के खिलाफ

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान क्रिकेट में हालिया उथल-पुथल पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट दौरे के दौरान किए गए बड़े बदलाव, सिर्फ खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी कलह और मतभेदों के उस पुराने चक्र का हिस्सा हैं जो अक्सर देखने को मिलता है. पाकिस्तान के लिए 90 टेस्ट मैच खेलने वाले यूसुफ ने कहा कि 1992 वर्ल्ड कप में टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही यह अस्थिरता बार-बार सामने आती रही है.

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया का कहना है कि पिछले 70 साल में उन्होंने पाकिस्तान टीम की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी. दानिश कनेरिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कप्तानी, टीम चयन, चयनकर्ताओं और प्रबंधन से जुड़े अन्य विषयों पर बात की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा स्थिति को बेहद निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा है कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की स्थिति सबसे खराब है. हारना बुरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी द्वारा कोई संघर्ष या फिर जूझने की क्षमता दिखाई नहीं पड़ती. यह सबसे बुरी स्थिति है.