Pak Vs Aus Match: पाकिस्तानी विकेटकीपर ने जो किया उसे देख सिर पकड़ लेंगे, वीडियो देख कहेंगे गली क्रिकेट भी इससे बेहतर 

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी अक्सर ही कोई न कोई खबर ऐसी होती है जिसकी वजह से टीम और खिलाड़ियों का खूब मजाक बनता है. हालिया मामला पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम से जुड़ा है. पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे (Pak Vs Aus 3RD ODI) में विकेटकीपर मुनीबा अली ने एक बेहद आसान स्टंपिंग का मौका गंवा दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. दरअसल मुनीबा के पास रनआउट करने का मौका था लेकिन वह बॉल हाथ में लिए खड़ी रहीं.

आखिरी ओवर में मुनीबा अली ने गंवाया मौका

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Pak Vs Aus) मैच के आखिरी ओवर में विकेटकीपर मुनीबा अली के पास आसानी से रन आउट करने का मौका था. वह गेंद लेकर विकेट तक पहुंच गईं और बल्लेबाज जानेसन काफी दूरी पर थी. पता नहीं क्या हुआ कि मुनीबा ने गेंद विकेट से नहीं लगाई.

What has happened here 😂 #AUSvPAK pic.twitter.com/dN5B5h8xfz