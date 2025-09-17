Add DNA as a Preferred Source
दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों का एनकाउंटर, गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर

B'day Special: जब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का हो गया था अपहरण, कारण जानकर हंसते रह जाएंगे

आईब्रो में क्लचर क्यों लगा रहे हैं Gen Z, क्या है इसके पीछे की वजह? जानिए वायरल हो रहे TikTok ट्रेंड की सच्चाई

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी? बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

स्पोर्ट्स

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

PAK vs UAE Match Asia Cup 2025: पाकिस्तान की टीम से हाथ न मिलाने को लेकर PCB टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहा था, लेकिन ICC ने यह करने से इनकार कर दिया.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 17, 2025, 09:17 PM IST

PAK vs UAE: पाकिस्तान की नौटंकी नहीं आई काम, ICC के सामने टेकने पड़े घुटने, मैच खेलने को हुआ मजबूर

पाकिस्तान बनाम यूएई मैच 

PAK vs UAE Match Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम कोशिशों के बावजूद ICC के सामने घुटने टेकने पड़े हैं. आईसीसी ने उसकी एक भी मांगें नहीं मानी हैं. मजबूरन PCB को एशिया कप से अपना बॉयकॉट वापस लेना पड़ा है. पाकिस्तान की टीम UAE के साथ मैच (PAK vs UAE Match Asia Cup) खेल रही है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी ने कहा कि हमने पाकिस्तान टीम को दुबई क्रिकेट स्टेडियम मैच खेलने के लिए कह दिया है. टीम स्टेडियम में पहुंच चुकी है. थोड़ी देर में टॉस होगा और 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा.

दरअसल, इससे पहले पीसीबी का जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला था. पीसीबी ने UAE के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था और अपनी टीम को वापस होटल बुला लिया था. पाकिस्तान ने ICC से मांग की थी कि इस मैच में एंडी पॉयक्राफ्ट रेफरी नहीं होंगे, उनको हटाया जाए. लेकिन आईसीसी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें- Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

ICC के इनकार के बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने एशिया कप से बॉयकॉट करने की धमकी दे दी. लेकिन यह गीदड़भभकी उसकी कोई काम नहीं आई. उसको मुंह की खानी पड़ी और वापस मैच खेलने के लिए आना पड़ा.

PCB ने रखी थीं 2 शर्तें
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने जो दो मांगें रखी थीं, उनमें पहली भारत-पाकिस्तान मैच के रेफरी एंडी बॉयक्राफ्ट माफी मांगें और दूसरी टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार पर पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि उन्होंने पहलगाम अटैक का जिक्र करके इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की.

बता दें कि रविवार के खेले गए भारत-पाक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए मैच रेफरी एंडी बॉयक्राफ्ट को जिम्मेदार मान रहा है. पाक की मांग की थी UAE-Pak मैच के दौरान एंडी को रेफरी न लगाया जाए. उनको हटाया जाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

