PAK vs NZ 3rd ODI: बाबर का गरजेगा बल्ला या कीवी गेंदबाज फिर बरपाएंगे कहर, जानें भारत में कहां और कैसे देखें लाइव

Pakistan vs New Zealand 3rd ODI Live Streaming:

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच सीरीज (PAK vs NZ ODI Series 2023) का फैसला शु्क्रवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा. पहले मुकाबले में जहां पाकिस्तान ने अपने बल्लेबाजों के दम पर आसानी से जीत हासिल की तो दूसरे वनडे में वही बल्लेबाज 262 के लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सके और 182 रन पर ही ढेर हो गए. अब सीरीज का फाइनल मुकाबला 13 जनवरी को खेला जाएगा. यहां जीतने वाल टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी.

पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दूसरे वनडे में निराश जरूर किया लेकिन कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) अंत तक लड़ते रहे. गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और विलियमसन (Kane Williamson) -कॉनवे (Devon Convey) के अलावा किसी भी बल्लेबाज को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया. नसीम शाह ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. पहले वनडे में 5 विकेट चटकाने वाले इस तेज गेंदबाज ने दूसरे वनडे में भी तीन विकेट चटकाए. दूसरे ओवर न्यूजीलैंड ने जीत हासिल जरूर की लेकिन उनके बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे हैं.

कब खेला जाएगा PAK vs NZ 3rd ODI

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसका और आखिरी मुकाबला पाकिस्तानी समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगा, जबकि भारत में इस मुकाबले को दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं.

कहां खेला जाएगा PAK vs NZ 3rd ODI

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत में कहां देख सकते हैं PAK vs NZ 3rd ODI

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच 13 जनवरी, शुक्रवार को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

भारत में ऑनलाइन टीवी पर कहां देख सकते हैं PAK vs NZ 3rd ODI

इस मुकाबले को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है. भारतीय फैंस सोनी लिव ऐप पर इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं.

