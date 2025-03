New Zealand vs Pakistan: आज 21 मार्च को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला होने जा रहा है. आइए इस मुकाबले से पहले पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं.

New Zealand vs Pakistan

New Zealand vs Pakistan: आज यानी 21 मार्च शुक्रवार को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीम इस महामुकाबले के ईडन पार्क ऑकलैंड पहुंच चुकी है. ये मैच 11:45 (AM) बजे से शुरू होगा. न्यूजीलैंड की टीम ने इस 5 मैचों की टी-20 सीरीज में पाकिस्तान पर दवाब बना कर रखा हैं. न्यूजीलैंड इस सीरीज में पहले ही दो मैचों में जीत हाशिल कर चुकी है. अब टीम ये मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहती है. मैच शुरू होने से आइए एक नजर पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं.

क्या कहती है पिच रिपोर्ट

आज का ये मुकाबला ईडन पार्क ऑकलैंड में खेला जाना है. ईडन पार्क की पिच हमेशा दोनों ही टीमों लिए कुछ न कुछ खास करती है. अगर इस पिच पर टी20आई मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर 169 रन हैं. ये रन स्कोर बताता है कि ये मध्यम स्कोरिंग पिच हैं. इस पिच की एक और खास बात है कि ये हरी रहती है इस वजह से यहां पर गेंदबाजों को सही ढंग से स्विंग करने का मौका मिल जाता हैं.

ये रही वेदर रिपोर्ट

ईडन पार्क में होने वाले मैच से पहले वेदर रिपोर्ट सामने आ चुकी है. ऑकलैंड के लिए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मैच की शुरुआत में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है लेकिन बाद में पूरे टाइम मौसम साफ रहेगा. तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं. ये तापमान क्रिकेट के लिए बहुत ही अनुकूल रहता हैं.

यहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दर्शाई गई हैं

पाकिस्तान टीम: मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), हसन नवाज, सलमान आगा (कप्तान), इरफान खान, खुशदिल शाह, शादाब खान, अब्दुल समद, जहानदाद खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली, अबरार अहमद, ओमैर यूसुफ, अब्बास अफरीदी, उस्मान खान, सूफियान मुकीम।

न्यूजीलैंड टीम: टिम सीफर्ट, फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल हे (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़कारी फ़ौल्केस, जैकब डफ़ी, ईश सोढ़ी, बेन सियर्स, टिम रॉबिन्सन, विलियम ओ'रुरके, काइल जैमीसन

