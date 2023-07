PAK vs NZ: कराची में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, जानें किसकी मदद करेगी पिच और किस टीम को मिलेगा फायदा

PAK vs NZ Karachi Pitch Report: क्या दूसरे टेस्ट का निकलेगा नतीजा या होगा ड्रॉ, जानें कैसी होगी कराची की पिच और किस टीम को करेगी मदद.

डीएनए हिंदी: इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान की तस्वीर न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के खिलाफ भी नहीं बदली. हालांकि टेस्ट (PAK vs NZ 1st Test) मैच ड्रॉ जरूर रहा लेकिन उनके गेंदबाज एक-एक विकेट के लिए तरसते नजर आए. न्यूजीलैंड ने उसी पिच पर 749 रन देकर पाकिस्तान के 18 विकेट चटकाए तो बाबर आजम (Babar Azam) की सेना 673 रन खर्च करने के बाद सिर्फ 10 विकेट चटका पाई थी. तीन मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कराची में खेला जाएगा. शरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के आने के बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत दिख रही है. देखना ये होगा कि बाबर आजम की टीम उसी प्रदर्शन को दोहराएगी या इस बार न्यूजीलैंड बाजी मार जाएगी.

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कराची नेशनल स्टेडियम (Karachi National Stadium) में सोमवार से शुरू होगा. आपको बता दें कि पहले ये मुकाबला मुल्तान में होना था लेकिन घने कोहरे के कार इस मुकाबले को कराची में शिफ्ट कर दिया गया है. यही नहीं तीसरे और आखिरी टेस्ट को भी रावलपिंडी की जगह कराची में शिफ्ट कर दिया गया है. ऐसे में कराची की पिच कैसी है और यहां किस टीम को ज्यादा मदद मिलेगी यह जानना जरूरी है. क्योंकि जो टीम कराची में अच्छा खेलेगी वही सीरीज जीतेगी. हालांकि पहला टेस्ट इसी मैदान पर खेला गया था लेकिन वह ड्रॉ पर समाप्त हुआ था.

कैसी होगी PAK vs NZ 2nd Test की पिच

कराची की पिच वैसे तो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है लेकिन पिछले टेस्ट में ऐसा कुछ खास नहीं देखने को मिला था. टिम साउदी ने पहली पारी में तीन विकेट चटकाकर बताया था कि इस पिच पर तेज गेंदबाज शुरुआती दिनों में असरदार हो सकते हैं. पिच स्पिन फ्रेंडली है ऐसे में स्पिनर्स का बोलबाला तो रहने वाला ही है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं और दूसरे टेस्ट में अपनी स्पिन की जाल में बल्लेबाजों को फंसाने के लिए तैयार हैं.

भारत में कहां देखें PAK vs NZ 2nd Test

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज की दूसरा टेस्ट 2 जनवरी सुबह 10.30 बजे से शुरू होगा. भारतीय फैंस भी इस रोमांचक मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. मैच को आप सोनी टेन 5 पर देख सकते हैं और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर उपलब्ध होगी.

