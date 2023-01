PAK vs NZ 2nd Test: शर्मनाक हार की ओर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने फिर कसा शिकंजा

Pakistan vs New Zealand 2nd Test Updates: न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 277 रन बनाकर घोषित कर दी है. पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन चाहिए.

