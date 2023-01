PAK vs NZ 2nd Test: कीवी टेलएंडर्स ने निकाली पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा, 10वें विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी

Pakistan vs New Zealand 2nd Test: कराची में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा 10वें विकेट के लिए ये सबसे बड़ी साझेदारी है.

