PAK vs NEP: बाबर की टीम का पाकिस्तानियों ने ही उड़वाया मजाक, पढ़ें क्या है खिल्ली उड़ने की वजह

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान में मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का सूखा खत्म हो गया. एशिया कप 2023 की मेजबानी कर रहा पाकिस्तान आज मजाक का कारण भी बन गया. नेपाल के खिलाफ उद्घाटन मुकाबले की मेजबानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ने की. इस मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल की टीमें आमने सामने थीं. 14 साल के बाद मल्टी नेशन इवेंट की मेजबानी करने के बावजूद इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले को देखने के लिए गिनती भर के दर्शक स्टेडियम में पहुंचे. यहां ज्यादातर स्टेडियम में नेपाल क्रिकेट टीम के फैंस नजर आ रहे थे. जिसके बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और पाकिस्तान क्रिकेट की खिल्ली उड़ने लगी.

इस वजह से उड़ रहा पाकिस्तान का मजाक

एशिया कप 2023 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. नेपाल का पूर्ण सदस्यीय टीम के खिलाफ यह सिर्फ चौथा वनडे मुकाबला है और वह पहली बार पाकिस्तान से भिड़ रही है. हालांकि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान एशिया कप 2023 में अपने अभियान का आगाज कर रहा है. 14 साल के बाद पाकिस्तान किसी मल्टी नेशन इवेंट की मेजबानी कर रहा है लेकिन मैदान पर दर्शकों की संख्या को देखकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा.

Woww crowd 🥵 that's why Babar is biggest brand in world even Pakistan fans are fighting to watch his batting live damm those crowds unbelievable 🫠#PAKvNEP #AsiaCup23 pic.twitter.com/fITzYest2N