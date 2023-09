Pakistan Vs England: बेन स्टोक्स ने कहा, 'हेलो पाकिस्तान', सोशल मीडिया यूजर्स याद करने लगे लादेन को

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के आंतरिक हालात और सुरक्षा व्यवस्था से पूरी दुनिया ही वाकिफ है. साल 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम पर लाहौर में हुए हमले के बाद विदेशी टीम पाकिस्तान की यात्रा करने से कतराने लगी है. हालांकि पिछले 2 साल में कुछ बदलाव हुए हैं और अब 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज (Pakistan Vs England Test Series) खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है. वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान का दौरा 7 टी20 मैच खेलने के लिए किया था. पाकिस्तान पहुंचते ही बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट किया जिस पर भारत और पाकिस्तान के फैंस आपस में भिड़ गए हैं.

Ben Stokes Tweet Viral

टेस्ट सीरीज (Pakistan Vs England) की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद 'हेलो पाकिस्तान' ट्वीट किया. इस ट्वीट पर कुछ भारतीय फैंस ने मजे लेने के लिए ट्वीट कर पड़ोसी देश में होने वाली आतंकी घटनाएं, हिंसक वारदातों की याद दिलाई. दूसरी ओर पाकिस्तान के फैंस ने उनका स्वागत किया और दिलदार मेहमाननवाजी का भी वादा किया.

Hello Pakistan 🇵🇰

यह भी पढ़ें: फुटबॉल मैच में जमकर चले लात-घूंसे, 6 खिलाड़ियों को रेड कार्ड, जानें क्यों आई ऐसी नौबत?

इस यूजर को पाकिस्तान में सुरक्षा की काफी चिंता है

US president:- Pak most dangerous country



Pakistani madarsa students:- Pakistan most safest country 🥱@benstokes38 pic.twitter.com/t9pUDCWmyE