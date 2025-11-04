FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के आपस में टकराने से हुआ था हादसा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला था. जिसे ICC ने आचार सहिंता का उल्लंघन माना है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 04, 2025, 09:52 PM IST

PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा

पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ एशिया कप मैच में गलत इशारा करता हुआ

Add DNA as a Preferred Source

एशिया कप विवाद को लेकर मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा कदम उठाया है. आईसीसी ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) दो मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया है. वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया है. एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला था. जिसे ICC ने आचार सहिंता का उल्लंघन माना है.

आईसीसी ने हारिश रऊफ की तरह टीम इंडिया टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया और उनपर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. उन्हें भी 2 डिमेरिट पॉइंट मिले थे. अगर सूर्यकुमार को फिर से 2.21 का दोषी गया तो उन्हें भी रऊफ की तरह सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है.

सूर्यकुमार यादव की कटेगी 30% मैच फीस
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी हारिस रऊफ की तरह ICC की आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया गया. उनपर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट मिले थे. अगर सूर्यकुमार यादव को दोबारा से दो डिमेरिट मिलते हैं, तो उन्हें भी हारिस रऊफ की तरफ सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है.

इन 5 खिलाड़ियों पर हुआ एक्शन
ICC ने कुल पांच खिलाड़ियों के खिलाफ एशिया कप 2025 के अलग-अलग मैचों के लिए कार्रवाई की. जिनमें टीम इंडिया के सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जबकि पाकिस्तान के हरीस रऊफ और साहिबजादा फरहान शामिल हैं.

क्या था पूरा मामला?
बता दें कि एशिया कप के मैच के दौरान पाकिस्तान खिलाड़ी ने गन सेलिब्रिशन किया था. जिसके लिए आईसीसी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया. लेकिन एक डिमेरिट पॉइंट दिया. वहीं, जसप्रीत बुमराह ने प्लेन गिराने का इशारा किया था. उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. दरअसल, मैच के दौरान भारतीय फैंस द्वारा ट्रोल होने पर हारिस रऊफ ने प्लेन गिराने का इशारा किया था. जिसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE