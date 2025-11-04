PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला था. जिसे ICC ने आचार सहिंता का उल्लंघन माना है.

एशिया कप विवाद को लेकर मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा कदम उठाया है. आईसीसी ने पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ (Haris Rauf) दो मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया है. वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगाया है. एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच के दौरान दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला था. जिसे ICC ने आचार सहिंता का उल्लंघन माना है.

आईसीसी ने हारिश रऊफ की तरह टीम इंडिया टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया और उनपर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. उन्हें भी 2 डिमेरिट पॉइंट मिले थे. अगर सूर्यकुमार को फिर से 2.21 का दोषी गया तो उन्हें भी रऊफ की तरह सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है.

सूर्यकुमार यादव की कटेगी 30% मैच फीस

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी हारिस रऊफ की तरह ICC की आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया गया. उनपर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट मिले थे. अगर सूर्यकुमार यादव को दोबारा से दो डिमेरिट मिलते हैं, तो उन्हें भी हारिस रऊफ की तरफ सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है.

इन 5 खिलाड़ियों पर हुआ एक्शन

ICC ने कुल पांच खिलाड़ियों के खिलाफ एशिया कप 2025 के अलग-अलग मैचों के लिए कार्रवाई की. जिनमें टीम इंडिया के सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, जबकि पाकिस्तान के हरीस रऊफ और साहिबजादा फरहान शामिल हैं.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि एशिया कप के मैच के दौरान पाकिस्तान खिलाड़ी ने गन सेलिब्रिशन किया था. जिसके लिए आईसीसी ने चेतावनी देकर छोड़ दिया. लेकिन एक डिमेरिट पॉइंट दिया. वहीं, जसप्रीत बुमराह ने प्लेन गिराने का इशारा किया था. उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. दरअसल, मैच के दौरान भारतीय फैंस द्वारा ट्रोल होने पर हारिस रऊफ ने प्लेन गिराने का इशारा किया था. जिसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से