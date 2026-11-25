पाकिस्तान की स्वात प्रीमियर लीग के दौरान ये वाक्या देखने को मिला. इसमें सड़क से गुजर रही बाइक पर पीछे बैठे एक शख्स ने मैदान के बाहर आई क्रिकेट बॉल को एक हाथ से पकड़ लिया.

क्रिकेट के मैदान पर आपने एक से बढ़कर एक शानदार कैच देखे होंगे. कभी कोई खिलाड़ी हवा में छलांग लगाकर गेंद लपक लेता है, तो कभी बाउंड्री के बाहर गिरते हुए ऐसा कमाल कर जाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. लेकिन पाकिस्तान से सामने आए एक वीडियो ने इन सभी नजारों को पीछे छोड़ दिया है. यहां एक शख्स ने चलती बाइक पर बैठे-बैठे ऐसा कैच पकड़ा कि हर कोई बस देखता ही रह गया.

इस दौरान न तो बाइक रुकी और न ही शख्स को अपनी जगह से उठने की जरूरत पड़ी. उसने सिर्फ एक हाथ बढ़ाया और गेंद को लपक लिया. इस हैरान कर देने वाले कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद क्रिकेट फैंस ही नहीं, बल्कि खेल की दुनिया से जुड़े लोग भी शख्स के शानदार रिफ्लेक्स और टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग तो इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे अनोखे कैच में से एक बता रहे हैं.

आखिर कहां लपका गया है ये अनोखा कैच?

ये नजारा पाकिस्तान की स्वात प्रीमियर लीग के आठवें सीजन में देखने को मिला. मुकाबला स्वात स्ट्राइकर्स और जीकेआर दीर की टीमों के बीच खेला जा रहा था. ये स्थानीय टेप-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें टीमों को 10-10 ओवर खेलने का मौका मिलता है.

बताया जा रहा है कि ये घटना जीकेआर दीर की पारी के छठे ओवर में हुई. बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार शॉट लगाया. गेंद इतनी ऊंची और दूर गई कि बाउंड्री पार करते हुए बाहर सड़क की तरफ पहुंच गई. आमतौर पर ऐसे शॉट पर गेंद दर्शकों के बीच या सड़क पर जाकर गिरती है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग ही थी.

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बाइक पर बैठे शख्स ने एक हाथ से पकड़ी गेंद

वीडियो में देखा जा सकता है कि गेंद मैदान से बाहर निकलकर सड़क की तरफ बढ़ रही है. इसी दौरान वहां से दो लोग एक मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं. बाइक पर पीछे बैठा शख्स गेंद को अपनी तरफ आते देख लेता है. इसके बाद वह बिना कोई देर किए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और हवा में आती गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लेता है.

हैरानी की बात ये है कि कैच लेते समय मोटरसाइकिल की रफ्तार में कोई खास बदलाव नहीं होता. बाइक लगातार आगे बढ़ती रहती है और शख्स गेंद को अपने साथ लेकर निकल जाता है. पूरा वाकया इतनी तेजी से होता है कि पहली बार वीडियो देखने वाले लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस अनोखे कैच ने इंटरनेट पर क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींच लिया है. लोग शख्स की फुर्ती, नजर और सही समय पर हाथ बढ़ाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक इस शख्स की पहचान सामने नहीं आई है. लेकिन उसके इस कारनामे ने उसे रातोंरात चर्चा में जरूर ला दिया है.

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