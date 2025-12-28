भारत का प्रतिनिधित्व करना इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को पड़ा महंगा, PKF ने लगा दिया प्रतिबंध

पाकिस्तान के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत पर इस महीने की शुरुआत में एक निजी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने पर राष्ट्रीय महासंघ ने अनिश्चितकाल प्रतिबंध लगा दिया है.

पीकेएफ के सचिव राणा सरवर ने कहा, "महासंघ ने इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान दिया कि राजपूत न केवल बिना एनओसी के विदेश यात्रा पर गए. बल्कि उन्होंने भारत की एक टीम का प्रतिनिधित्व किया. उसकी जर्सी पहनी और एक अवसर पर मैच जीतने के बाद भारतीय ध्वज को अपने कंधों पर लपेटा."

सरवर ने आगे कहा, "लेकिन राजपूत ने दावा किया है कि ये पूरी तरह से गलतफहमी थी और उन्हें ये नहीं बताया गया था कि इस निजी टूर्नामेंट में वो जिस टीम के लिए खेलेंगे वो भारतीय टीम होगी. लेकिन फिर भी वो एनओसी नियमों का उल्लंघन करने के दोषी हैं. अन्य खिलाड़ियों पर भी एनओसी लिए बिना इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है. जीसीसी कप के दौरान भारतीय जर्सी पहने और भारतीय ध्वज लहराते हुए राजपूत के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिसके बाद वह मुश्किल में फंस गए."

उबैदुल्लाह राजपूत ने माफी मांगते हुए कहा, "लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने टीम का नाम ‘भारतीय टीम’ रखा था. मैंने आयोजकों से कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के नाम का इस्तेमाल न करें. अतीत में निजी प्रतियोगिताओं में भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ निजी टीम के लिए खेले हैं. लेकिन उन टीमों के नाम भारत या पाकिस्तान की टीम नहीं था. मुझे गलत जानकारी दी गई थी."

