आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होने जा रहा है, जिसको शुरू होने में अब चंद दिन बचे हैं. हालांकि टीम इंडिया के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे. बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के लिए भारत को पाकिस्तान भेजने से साफ मना कर दिया था. लेकिन पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान आकर खेलें. इस बीच पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और विराट कोहली के नारे लगे हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रही है.

पाकिस्तान में लगे विराट-आरसीबी के नारे

पाकिस्तान के कराची स्टेडियम के बाहर विराट कोहली और आरसीबी के नारे लगाए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ सुनते हैं कि पाकिस्तानी फैंस विराट कोहली का नारा लगा रहे हैं. एक फैंस विराट कोहली जिंदाबाद का नारा लगा रहा है. इसके अलावा अन्य फैंस आरसीबी-आरसीबी के नाम के नारे लगाने लगते हैं.

Fans chant 'Kohli, Kohli' and 'RCB, RCB' outside Karachi Stadium in Pakistan. pic.twitter.com/nTQ7r8bK4A