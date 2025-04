सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक पाकिस्तान के स्टिडियम में बैठा है. सामने PSL चल रहा है और युवक फोन में आईपीएल देख रहा हैं.

इन दिनों भारत में दुनियाभर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली क्रिकेट लीग आईपीएल चल रही है. इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी हाल में ही पीएसएल की शुरूआत हुई है. ये टूर्नामेंट भी लगभग आईपीएल की तर्ज पर आयोजित किया जाता हैं. जहां आईपीएल के फैंस दुनियाभर में है तो पाकिस्तान इस सब में कहा पीछे रहने वाला हैं. पाकिस्तान में कई लोग ऐसे है जो की आईपीएल के बडे़ लेवल पर फैन हैं.

पाकिस्तान में स्टेडियम में बैठकर देख रहा था आईपीएल

एक ऐसे ही पाकिस्तान के क्रिकेट फैन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. दरअसल, पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच के दौरान, स्टैंड में बैठा एक दर्शक अपने फोन पर इंडियन प्रीमियर लीग का मैच देख रहा था. उसका वीडियो अब वायरल हो गया है. ये वीडियो देखकर भारतीयों के साथ-साथ पाकिस्तान में लोग अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. ये फैन बैठा तो पाकिस्तान के ग्राउंड में था लेकिन मैच दिल्ली कैपिटल्स का देख रहा था. कई लोग तो इसे एक ही समय में दोनों टूर्नामेंट देखने वाला सच्चा क्रिकेट प्रेमी बता रहे हैं.

"If we play well in PSL, viewers will leave the IPL to watch us." pic.twitter.com/fCRH5peTZk — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 19, 2025

यही है खेल का असली प्रसंसक

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट किया कि सिर्फ आईपीएल का आनंद लेने के लिए पीएसएल टिकट खरीदा है. एक यूजर ने लिखा कि खेल का असली प्रशंसक होने का यही मतलब है. एक यूजर ने तो लिख दिया कि अपनी पसंदीदा लीग के लिए बफादारी किसी सीमाओं तक सीमित नहीं हैं. ये वीडियो Out Of Context Cricket के ट्वीटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि "If we play well in PSL, viewers will leave the IPL to watch us."

