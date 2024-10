UAE में खेले जा रहे विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. फातिमा सना के पिता का निधन हो गया है. इस कारण वह टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश लौट रही हैं. 22 साल की फातिमा पहली बार किसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर रही हैं. साथ ही वो इस वर्ल्ड कप की सभी 10 टीमों में सबसे युवा कप्तान भी हैं.

फातिमा के पिता के निधन की खबर आते ही पूरी पाकिस्तानी टीम में शोक की लहर दौड़ गई है. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी कप्तान और उनके परिवार के लिए सोशल मीडिया पर संवेदना जाहिर की. फातिमा के साथ यूएई में मौजूद साथी खिलाड़ियों ने उनके पिता के निधन पर अपने दुख का इजहार किया है.

نَّا ِلِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, It’s very hard and saddened to hear the loss of your father😭 On behalf of the whole team, please accept our sincerest condolences 🤲You and your family are in our thoughts. Rip #fatimasana #rip @imfatimasana pic.twitter.com/ykkrWQTLWA