पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

Flight Ticket Sale: 1,299 रुपये में डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट, सस्ते में होगी इंटरनेशनल उड़ान, जानें आखिरी डेट और बुकिंग प्रोसेज 

UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

EVM पर होगी उम्मीदवारों की रंगीन फोटो... बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस

Bihar election: क्या सीमांचल में महागठबंधन के साथ मैदान में होंगे ओवैसी, बिहार कितनी सीटों की मांग कर रही AIMIM

Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Diabetes Management: समय पर दवा लेने और मीठे से परहेज के बावजूद कंट्रोल में नहीं रहता शुगर? ये हो सकते हैं 5 कारण

नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्तीः गुजरात से दिल्ली तक जारी है विश्वास और भरोसे की कहानी

Neeraj Chopra की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के फाइनल में एंट्री, पहले ही राउंड में फेंका 84.85 मीटर का भाला

UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

PAK vs UAE Match Cancel, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन ICC ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

रईश खान

Updated : Sep 17, 2025, 06:59 PM IST

Pakistan Boycott Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप का बहिष्कार करने का फैसला किया है. पाकिस्तानी टीम ने आज UAE के साथ होने वाले मैच (PAK vs UAE Match Cancel) को खेलने से इनकार कर दिया. पीसीबी ने अपने सभी खिलाड़ियों को होटल वापस बुला लिया. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन ICC ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान के इस कदम से यूएई को फायदा मिल गया है. उसके बॉयकॉट करने से मेजबान टीम UAE को 2 अंक मिल जाएंगे. जिसके बाद वह सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गई है.

पाकिस्तान ने क्यों किया बॉयकॉट?
बीते रविवार को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था. जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को जिम्मेदार मान रहा है. PCB का कहना है कि मैच रेफरी को ऐसा करने से रोकना चाहिए था. उसने इसकी शिकायत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से की और मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट हटाने की मांग. लेकिन आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने से इनकार कर दिया.

