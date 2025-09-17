पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बॉयकॉट, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच

PAK vs UAE Match Cancel, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन ICC ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

Pakistan Boycott Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एशिया कप का बहिष्कार करने का फैसला किया है. पाकिस्तानी टीम ने आज UAE के साथ होने वाले मैच (PAK vs UAE Match Cancel) को खेलने से इनकार कर दिया. पीसीबी ने अपने सभी खिलाड़ियों को होटल वापस बुला लिया. दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर रहा था, लेकिन ICC ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.

पाकिस्तान के इस कदम से यूएई को फायदा मिल गया है. उसके बॉयकॉट करने से मेजबान टीम UAE को 2 अंक मिल जाएंगे. जिसके बाद वह सुपर-4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी. पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गई है.

पाकिस्तान ने क्यों किया बॉयकॉट?

बीते रविवार को भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था. जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट को जिम्मेदार मान रहा है. PCB का कहना है कि मैच रेफरी को ऐसा करने से रोकना चाहिए था. उसने इसकी शिकायत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से की और मैच रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट हटाने की मांग. लेकिन आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने से इनकार कर दिया.