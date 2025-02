चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपने स्कॉड का ऐलान कर दिया है. जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टीम का कप्तान चुना गया है. वही चोटिल सैम अयूब को जगह नहीं मिली है. चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से पाकिस्तान में होने वाली है.

फखर और खुशदिल शाह की हुई वापसी

पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फखर जमान की वनडे टीम में वापसी हो गई है. उन्होंने आखिरी मैच वनडे विश्व कप 2023 में खेला था. फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की भी लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है.

