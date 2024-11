पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसके दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेट से मुकाबला जीत लिया है. इस सीरीज में अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर आ गई है. हालांकि स्टार ओपनर सैम अयूब ने विस्फोटक शतकीय पारी खेली है. इससे पहले जिम्बाब्वे ने 80 रनों से मुकाबला जीता था, जिसके बाद दूसरे वनडे में मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली पाक टीम ने वापसी कर ली है.

पाकिस्तान के स्टार ओपनर सैम अयूब ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में 53 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया है. इस शतक के साथ पाकिस्तान ने दूसरा वनडे 10 विकेट से अपने नाम कर लिया है. अयूब ने 62 गेंदों में 3 छक्के और 17 चौकौं की मदद से नाबाद 113 रनों की पारी खेली है. इसके अलावा अब्दुल्लाह शाफीक ने नाबाद 38 रन बनाए हैं.

Maiden ODI century for Saim Ayub off just 53 balls! ⭐️👏🏽



This is the fastest ODI century by a Pakistani not named Shahid Afridi. 🔥



37 balls - Shahid Afridi

45 balls - Shahid Afridi

53 balls - Shahid Afridi

53 balls - Saim Ayub#ZIMvPAK | #PakistanCricket pic.twitter.com/vrVPHUXyCq