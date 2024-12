पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे रविवार 22 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के द वांडरर्स स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था. इस मैच को पाकिस्तान ने 36 रनों से जीत लिया है. लेकिन ये मैच काफी यादगार रहा है. क्योंकि मुकाबले के दौरान दो हसीन लम्हें गुजरे हैं. जी हां, शायद ही बीच मैच के दौरान ऐसा हुआ होगा. दरअसल, स्टेडियम में ही एक बच्चे का जन्म हो गया. वहीं दूसरी ओर एक लड़के ने लाइव मैच के दौरान लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. हालांकि स्टेडियम में प्रपोजल के मामले देखे जाते रहते हैं. लेकिन खास बात ये कि स्टेडियम में ही एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके बाद स्क्रीन पर एक खास मैसेज भी शेयर किया गया.

स्टेडियम में हुआ बच्चे का जन्म

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा था. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. उसी दौरान सैम अयूब ने 94 गेंदों में 101 रन बना लिए थे. तभी स्क्रीन पर एक मैसेज शेयर किया गया. इसमें लिखा गया कि “श्री और श्रीमती राबेंग को उनके बेटे के जन्म की बधाई.” हालांकि वांडरर्स स्टेडियम में ये यादें हमेशा-हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं. क्योंकि शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा.

- Mrs. Rabeng gives birth to a baby boy in the medical centre at the Wanderers Stadium during South Africa Vs Pakistan ODI. 🤯 pic.twitter.com/t9poPzLJ8f