पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां टीम टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी. साउथ अफ्रीक की टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज की थी, जबकि एक मुकाबला बारिश की चपेट में आ गया था. उसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसे पाकिस्तान ने 3-0 से अपने नाम कर लिया और साउथ अफ्रीका को उसके घर पर व्हाइट वॉश कर दिया है. वनडे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. आइए जानते हैं कि पाक टीम ने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

पाकिस्तान ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे रविवार 22 दिसंबर को खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने 36 रनों से जीत लिया है. हालांकि मुकाबले में बारिश ने अपनी खलल डाली थी, जिसके बाद 47 ओवरों का मुकाबला हुआ था. इस मैच के जीतते ही पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. दरअसल, पाकिस्तान दुनिया की इकलौती टीम बन गई है, जिसने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश किया है. इससे पहले किसी भी टीम ने अफ्रीका को उसके घर पर व्हाइट वॉश नहीं किया है. मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने इस बड़े कारनामे को अपने नाम कर लिया है.

🚨 HISTORY AT JOHANNESBURG. 🚨



- Pakistan becomes the first team in the history of cricket to whitewash South Africa in ODI series in South Africa.#PAKvsSA #SAvPAK pic.twitter.com/Pfum4wq22x