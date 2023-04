PAK vs NZ T20: पाकिस्तान को मिला Yuvraj Singh जैसा धाकड़ बल्लेबाज, बैटिंग देख आपको आएगी सिक्सर किंग की याद

PAK vs NZ T20 Series 2023: पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन से करारी शिकस्त दी और 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

pak vs nz t20 saim ayub smashed sixes like indian cricketer yuvraj singh in lahore pakistan vs new zealand