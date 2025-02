आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज 19 फरवरी से होने वाला है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में है. टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान अपने घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ट्राई सीरीज खेल रही है. ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने 78 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है. लेकिन न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल, मैच के दौरान स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र बुरी तरह चोटिल हो गए हैं और उनके खून भी निकलने लगा. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

पकिस्तान में बाल-बाल बची खिलाड़ी की जान

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की पारी के दौरान रचिन रविंद्र की जान बाल-बाल बच गई है. पाकिस्तानी की पारी के 38वें ओवर में रविंद्र लेग साइड पर फील्डिंग कर रहे थे, तभी बल्लेबाज खुशदिल शाह ने स्वीप शॉट खेली और वो लेग साइड पर गई. हालांकि रविंद्र गेंद को ठीक से जज नहीं कर पाए और गेंद सीधा जाकर उनके मुंह पर लग गई. हालांकि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि गेंद उन्हें दिख ही नहीं. गेंद लगने के बाद वो तुरंत जमीन पर बैठ जाते हैं. तभी उनके माथे के पास से खून टपकने लगता है.

Rachin Ravindra couldn’t spot the ball & I hope this is not because of the LED lights Pakistan has been boasting about.

ICC should check the lighting & arrangements thoroughly. pic.twitter.com/hp06LiPZWF