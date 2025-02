आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान ने अपने घर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज खेली थी. इस सीरीज को न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसे कीवी टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली थी. इस हार से पाकिस्तान ने अपने घर पर बेइज्जती करवा ली है. लेकिन अब इस हार की वजह से भी सामने आ गई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें फाइनल में पाकिस्तान के ब्लंडर सामने आ गए हैं.

पाकिस्तान ने किए कई ब्लंडर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने काफी बड़े दो ब्लंडर किए हैं. कीवी बल्लेबाज टॉम लैथम 13 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी अबरार अहमद ने गेंद फेंकी, जो लेथम के पैड पर जा लगी. उसके बाद उन्होंने अपील की, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया. हालांकि कप्तान रिजवान और गेंदबाज ने रिव्यू नहीं लिया. हालांकि अगर वो रिव्यू ले लेते, तो लैथम आउट हो जाते. उसके बाद 13 रनों के स्कोर पर ही तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी गेंदबाजी कराने आए. उस ओवर में लैथम का कैच शाहीन की ओर गया और शाहीन ने आसान कैच टपका दिया. उसके बाद लैथम 56 रनों की पारी खेली औरै मुकाबला जीत लिया.

Pakistan never fail to entertain! 😅



How costly will this prove to be?#TriNationSeriesOnFanCode | #PAKvNZ pic.twitter.com/4HuCsEhUm6