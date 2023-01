PAK vs NZ: पाकिस्तानी कमेंटेटर ने लाइव मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेटर को कहा Porn Star, देखें ट्विटर पर कैसे हो रही बेइज्जती

pak vs nz pakistan commentator bazid khan calls danny morrison porn actress dani danniels

डीएनए हिंदी: जुबान फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है कभी भी किसी की जुबान फिसल सकती है. कुछ गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो कुछ ऐसी होती है जो चर्चा का विषय बन जाती हैं. आज कल तो ट्विटर के सहारे तेजी से वो गलती दुनियाभर में फैल जाती है. दरअसल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के बीच कराची में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट (PAK vs NZ 2nd Test) के दूसरे दिन पाकिस्तानी कमेंटेटर बाजिद खान (Bazid Khan) की जुबाए ऐसी फिसली की फैंस ने उनकी क्लास लगानी शुरू कर दी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बाजिद खान ने गलती से साथी पैनलिस्ट और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर डैनी मॉरिसन (Danny Marrison) की जगह पोर्न स्टार डैनी डेनियल्स (Dani Danniels) का नाम ले लिया.

Pakistan commentator calling Dani Morrison "Dani Daniels" pic.twitter.com/T9Imczp31b — Pushkar (@musafir_hu_yar) January 3, 2023

कमेंट्री के दौरान जब न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाज मैट हेनरी और एजाज पटेल ने 10वें विकेट के लिए 49 रन जोड़े थे, तभी न्यूजीलैंड के लिए अब तक की सबसे बड़ी 10वीं विकेट की साझेदारी का जिक्र करते हुए बाजिद खान ने डैनी मॉरिसन की जगह अमेरिकी पोर्न स्टार दानी डेनियल का नाम ले लिया. हालांकि उन्हें तुरंत अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली. हालांकि उनकी ये गलती तेजी से ट्विटर पर वायरल होने लगी और दानी डेनियल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसके जवाब में कहा कि मुझे कोच बना दें.

ड्रॉ की ओर बढ़ रहा दूसरा टेस्ट

आपको बता दें कि कराची में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट भी ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. पहली पारी में न्यूजीलैंड के 449 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 408 रन बनाए. पहली पारी की आधार पर न्यूजीलैंड को 41 रन की बढ़त मिल गई. खेल के चौथे दिन न्यूजीलैंड ने एक विकेट खोकर 75 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 100 से अधिक रन की हो चुकी है. न्यूजीलैंड की ओर से टॉम लेथम और केन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे हैं. डेवॉन कॉनवे को मीर हमजा ने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई है.

