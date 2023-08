PAK vs NZ: रावलपिंडी में आया फखर जमान का बवंडर, मैच में ठोके नाबाद 180 रन, तोड़ा डाला कोहली और बाबर का रिकॉर्ड

डीएनए हिंदी: शनिवार को रावलपिंडी में खेले गए पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealadn) के बीच दूसरे वनडे में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमान (Fakhar Zaman) ने नया कीर्तिमान रच डाला. वह ओपनिंग करने आए और 180 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे. अपनी पारी में पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 17 चौके और 6 छ्क्के भी लगाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 336 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. 337 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 10 गेंद पहले ही हासिल कर लिया. फखर जमान को उनकी ऐतिहासिक पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

फखर जमान ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक लगाया. इस शतक की बदौलत फखर जमान ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस 180 रन की बदौलत वनडे क्रिकेट में फकर ने 3000 रन पूरे भी पूरे कर लिए. फखर वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने तो वहीं वो सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने सिर्फ 67 पारियों में 3000 रन पूरे किए. आपको बता दें कि इस पारी की वजह से उन्होंने विराट कोहली और बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया है. बाबर ने वनडे करियर में 3000 रन बनाने के लिए 68 पारियां ली थी तो कोहली ने 75 पारियों में ये कारनामा किया था.

Fakhar Zaman becomes the quickest Pakistani to 3000 runs in ODIs #PakvNZ #Cricket pic.twitter.com/6B0uUVU1gk