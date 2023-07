PAK vs NZ 3rd ODI: कराची में होगा सीरीज का फैसला, जानें किस टीम का पलड़ा है भारी और कहां देखें लाइव

PAK vs NZ ODI Live Streaming: आज दोपहर 3 बजे से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सीरीज जीतने के इरादे से उतरेंगी. भारत में इस मैच को लाइव देखें.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) की टीम आज कराची के नेशनल स्टेडियम (National Stadium Karachi) में वनडे सीरीज (PAK vs NZ ODI Series) को जीतने के इरादे से उतरेंगी. पाकिस्तान ने पहले वनडे में शानदार जीत हासिल की थी तो दूसरे वनडे में कीवियों ने बाजी मारी थी. अब तीसरे वनडे में जो भी टीम जीतगी सीरीज उसके नाम होगा. इस मुकाबले को भारतीय फैंस भी लाइव देख सकते हैं. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. इसके अलावा इस मैच को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है.

Pak Vs NZ 3RD ODI: कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने-सामने, पिच का कैसा है हाल जानें यहां

दूसरे वनडे में जिस तरह पाकिस्तान के बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के सामने घुटने टेकते नजर आए थे उसने एक बार फिर पाकिस्तानी बल्लेबाजी की पोल खोल दी. हालांकि इस बल्लेबाजी लाइनअप ने पहले वनडे में शानदार जीत दिलाई थी. दोनों टीमें वनडे इतिहास में 109 मुकाबले खेल चुकी हैं. यहां पाकिस्तान का पहला भारी है. उन्होंने 56 मुकाबलों में जीत हासिल की है तो 49 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है. तीन मुकाबलों के परिणाम नहीं निकले हैं और एक मैच टाई रहा है.

पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम जुनियर जैसे रफ्तार के सौदागर हैं तो फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं. अपनी सरजमीं पर ही नहीं पाकिस्तान की टीम अपने दिन किसी को भी हराने का दम रखती है और जब टीम फॉर्म में हो तो बात ही अलग. न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 182 पर जरूरत ऑलआउट किया लेकिन पाकिस्तान के साथ हर बार ऐसा नहीं होने वाला. देखा जाए को तीसरे वनडे में पाकस्तान के जीतने की उम्मीद ज्यादा लग रहा है.

PAK vs NZ 3rd ODI Live Streaming

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला पाकिस्तानी समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से शुरू होगा, जबकि भारत में इस मुकाबले को दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है. इसके अलावा इस मुकाबले को ऑनलाइन भी देखा जा सकता है. भारतीय फैंस सोनी लिव ऐप पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.