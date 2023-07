PAK vs NZ: न्यूजीलैंड के सामने भी पाकिस्तान लाचार, देखें स्पिनर्स के सामने कैसे लड़खड़ा रहे हैं बल्लेबाजों के पैर

डीएनए हिंदी: इंग्लैंड के करारी शिकस्त झेलनी के बाद पाकिस्तान आज से न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) के खिलाफ टेस्ट सीरीज (PAK vs NZ Test Series 2022-23) खेल रही है. सीरीज का पहला मुकाबला कराची (Karachi Test) में खेला जा रहा है जहां इंग्लैंड ने हाल में पाकिस्तान को शर्मनाक हार दी थी. बाबर आजम (Babar Azam) से उम्मीद थी कि इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे. हालांकि पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) के बीच खेली जा रही कराची टेस्ट के पहले दिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. पाकिस्तान की टीम अपनी जाल में फंस गई और 50 के भीतर तीन बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गए.

3 साल बाद सरफराज की टेस्ट में वापसी, हसन अली को बाबर ने किया नजरअंदाज

बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत खराब रही और 12 के स्कोर पर ही अबदुल्ला शफिक आउट हो गए. शफिक को एजाज पटेल ने टॉम ब्लंडल के हाथों स्टंपिंग कराया. इसके बाद शान मसूद भी एक्शन रिप्ले दिखाते नजर आए और माइकल ब्रैसवेल की गेंद पर स्टंप आउट हो गए. इमाम उल हक और बाबर आजम की बीच छोटी सी साझेदारी जरूर हुई लेकिन 50 के भीतर इमाम ने भी गुमती गेंद के सामने घुटने टेक दिए और ब्रेसवेल की गेंद पर साउदी को कैच थमा बैठे.

बाबर ने संभाली पाकिस्तान की पारी

एक तरफ से जहां विकेटों की पतछड़ लगी थी तो दूसरे छोर को कप्तान बाबर आजम ने संभाल कर रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने साउद शकील के साथ 62 रन की साझेदारी की और अब पूर्व कप्तान सरफराज अहमद के साथ 24 रन की साझेदारी कर के खेल रहे हैं. बाबर ने 69 रन बना लिए हैं तो सरफराज 8 रन बनाकर नाबाद हैं. न्यूजीलैंड की ओर से माइकल ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं तो एजाज पटेल और कप्तान टिम साउदी ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. पहले सेशन में पाकिस्तान ने 114 रन बनाए थे.

