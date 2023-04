PAK vs NZ: पाकिस्तान में लौट रहा रफ्तार का सौदागर, लाहौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ कहर बरपाने के लिए तैयार

PAK vs NZ T20 Series 2023: पाकिस्तान दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के बाद 5 वनडे मैचों की सीरीज भी खेलेगी.

pak vs nz-gaddafi stadium lahore-pitch-analysis-pakistan vs new zealand babar azam shaheen afridi