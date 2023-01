PAK vs NZ 3rd ODI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के पास नंबर 1 टीम बनने का मौका, जानें भारत की रैंकिंग

ODI Team Ranking: न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा वनडे हार जाती है तो वह टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर खिसक जाएगी.

pak vs nz 3rd odi new zealand will gain top spot in icc odi team ranking after beating pakistan